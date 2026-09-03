Глава Союза ТЦ Шакиров: в РФ могут закрыться более тысячи торговых центров

В России к концу 2026 года может произойти массовое закрытие торговых центров. Об этом заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, передает Национальная служба новостей.
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