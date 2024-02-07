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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Как новые регионы включились в конкурс по благоустройству городов

Как новые регионы включились в конкурс по благоустройству городов

КРАСНОДОН, 7 февраля, ФедералПресс. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал о благоустройстве парков в трех новых регионах: в ДНР, ЛНР, Запорожской области граждане приняли участие в федеральном проекте-конкурсе «Городская среда».

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