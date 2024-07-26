О надзоре за бывшими киллерами после их участия в СВО рассказали в СК

Есть опасения, что преступники, получившие помилование после участия в СВО России на Украине, совершат преступления насильственного характера повторно, заявил начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков 25 июля в интервью изданию «Фонтанка».