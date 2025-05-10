Часто выходит так, что злодеи вызывают у зрителя гораздо больше симпатии, нежели главные герои. Объяснить этот феномен несложно — подобному тому, как «счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастные — несчастны по-своему», отрицательные образы отличаются своей многогранностью и уникальностью.
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