Вот это бабушка: зачем Наталья Фатеева заставила дочку отдать ребенка в детдом

Звезда советского фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева — самая красивая актриса 1960-х годов. Ее ярко-голубые глаза не оставляли равнодушным никого, а вместе с очаровательной улыбкой они делали Фатееву иконой шоу-бизнеса.
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