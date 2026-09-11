В Севастополе задержали подозреваемого в незаконной рубке можжевельника

Ущерб превысил один миллион рублей.В полицию Балаклавского района обратился бдительный гражданин. Он сообщил, что в районе Большой Севастопольской тропы, на землях Орлиновского участкового лесничества, неизвестный спилил можжевельник и скрылся с места происшествия.