В Севастополе задержали подозреваемого в незаконной рубке можжевельника

Ущерб превысил один миллион рублей.В полицию Балаклавского района обратился бдительный гражданин. Он сообщил, что в районе Большой Севастопольской тропы, на землях Орлиновского участкового лесничества, неизвестный спилил можжевельник и скрылся с места происшествия.
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