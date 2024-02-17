«Пригожин жив, теперь он рок-музыкант» и еще 4 абсурдные теории заговора про знаменитостей. Часть IV

Что масоны и рептилоиды скрывают о наших кумирах… Евгений Пригожин жив После крушения самолета Embraer Legacy Евгения Пригожина сразу возникло множество теорий заговора, что основатель ЧВК «Вагнер» жив, несмотря на то что его смерть официально подтвердил Следственный комитет РФ.