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Лангле прошел медосмотр для «Астон Виллы». «Барселона» отдает защитника в аренду без выкупа

Лангле прошел медосмотр для «Астон Виллы». «Барселона» отдает защитника в аренду без выкупа

По данным Mundo Deportivo, защитник в четверг прошел медицинский осмотр и 1 сентября перейдет в клуб АПЛ на правах аренды без опции выкупа.

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