Депутат Куринный усомнился в необходимости вводить вновь ковидные ограничения

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный считает, что из-за роста заболеваемости коронавирусом и сезонными вирусными инфекциями нет необходимости вводить ковидные ограничения на всей территории России.
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