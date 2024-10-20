На Украине будут проверять прокуроров с инвалидностью

Прокуроры Хмельницкой области Украины, чья инвалидность вызывает сомнение, должны добровольно пройти повторное обследование, заявил генпрокурор страны Андрей Костин, сообщается 20 октября в Telegram-канале его офиса.
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