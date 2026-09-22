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Регионы России

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С 2027 года в российских загранпаспортах отменяют запись о детях и обновляют формат кода документа

С 2027 года в российских загранпаспортах отменяют запись о детях и обновляют формат кода документа

С 1 января 2027 года в заграничные паспорта российских граждан перестанут вписывать данные о детях, а графы «Личный код» и «Учетная запись» будут исключены из бланков документов.

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