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Умер 25-летний хавбек сборной ЮАР Адамс, сообщил профсоюз футболистов страны. Он играл на ЧМ-2026

Полузащитник сборной ЮАР и «Мамелоди Сандаунс» Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. О смерти футболиста сообщил профсоюз игроков Южной Африки (SAFPU).

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