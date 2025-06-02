Названы пять марок авто, которые россияне завозят из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня, ФедералПресс. По данным агентства «Автостат», импорт легковых автомобилей из Японии в Россию в период с января по апрель 2025 года сократился на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 54,5 тыс.