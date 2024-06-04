Жителя Западного Дегунина рассказали, как оставить свой велосипед на крытой парковке

Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда. В честь праздника Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы напомнил горожанам, как оставить свой велосипед на крытой парковке.
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