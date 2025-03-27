Опора России: лишь 7% МСП в России готовы взять кредит по ставке выше 20%

Кредит по ставке в 20% и выше готовы оформить лишь 7% компаний из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследования общественной организации "Опоры России".
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