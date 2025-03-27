Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Надеюсь, что Верховный суд охраняет интересы государства в первую очередь.Арбитражный суд о...
  • Ирина Некрасова
    Да чихала Россия на слова клоуна- наркомана, пусть он хоть наизнанку вывернется от ненависти. И не таких вражин она в...Зеленский назвал ...
  • Svetlana Kuzmina
    "Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто...Зеленский назвал ...

Опора России: лишь 7% МСП в России готовы взять кредит по ставке выше 20%

Опора России: лишь 7% МСП в России готовы взять кредит по ставке выше 20%

Кредит по ставке в 20% и выше готовы оформить лишь 7% компаний из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследования общественной организации "Опоры России".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх