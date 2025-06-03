WSJ: конфликт на Украине вступает в опасную фазу, перспективы мира уменьшаются

Последние атаки ВСУ на территорию России сигнализируют о том, что конфликт на Украине вступает в опасную фазу и обе стороны настроены на эскалацию, в то время как перспективы урегулирования при участии США все более туманны.
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