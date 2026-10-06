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ТАСС

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Лавров: подопечные НАТО отбились от рук и "как хвост виляют собакой"

Лавров: подопечные НАТО отбились от рук и "как хвост виляют собакой"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. НАТО после четких заявлений РФ из-за угроз некоторых членов Североатлантического альянса в адрес Калининградской области отреагировало и опровергло высказывания своих отбившихся от рук подопечных.

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