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Царьград

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Жительница Чапаевска оштрафована на 3 тыс. руб. за оскорбления мужа в суде

Жительница Чапаевска оштрафована на 3 тыс. руб. за оскорбления мужа в суде

Жительница Чапаевска привлечена к административной ответственности за нецензурные высказывания в адрес бывшего супруга, допущенные в ходе судебного заседания по делу о расторжении брака.

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