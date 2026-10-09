Удмуртскую сказу на французском и русском языках презентуют в Женеве

Женева. Швейцария. Презентация книги с удмуртской сказкой «Красавица берёза» на русском и французском языках состоится в швейцарской Женеве 10 октября.
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