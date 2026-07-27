Не выкидывайте, а съешьте: садовод рассказала, какие дикоросы богаче витаминов, чем шпинат

Также съедобны молодые листья подорожника – пока они мягкие Каждое лето дачники проводят часы на прополке, даже не подозревая, что многие из удаляемых растений – не просто сорняки, а настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)