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Не выкидывайте, а съешьте: садовод рассказала, какие дикоросы богаче витаминов, чем шпинат

Не выкидывайте, а съешьте: садовод рассказала, какие дикоросы богаче витаминов, чем шпинат

Также съедобны молодые листья подорожника – пока они мягкие Каждое лето дачники проводят часы на прополке, даже не подозревая, что многие из удаляемых растений – не просто сорняки, а настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.

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