Американская печать пишет, что президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского конфликта нежелательным, поскольку Запад, помогая режиму Зеленского, подталкивает Москву в объятия Пекина Источник фото: соцсети Но и победа России не вполне отвечает интересам Вашингтона, поскольку повысит ее геополитический авторитет, и уже Пекин будет проявлять к сотрудничеству с Москвой еще больший интерес.