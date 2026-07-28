НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

86 подписчиков

За что воюет Украина?

За что воюет Украина?

Американская печать пишет, что президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского конфликта нежелательным, поскольку Запад, помогая режиму Зеленского, подталкивает Москву в объятия Пекина Источник фото: соцсети Но и победа России не вполне отвечает интересам Вашингтона, поскольку повысит ее геополитический авторитет, и уже Пекин будет проявлять к сотрудничеству с Москвой еще больший интерес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии