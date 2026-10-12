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На Кубани отца и дочь осудили за госизмену

На Кубани отца и дочь осудили за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к 18 годам лишения свободы, а его дочь — к 7 годам по делам о государственной измене и причастности к деятельности террористической организации.

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