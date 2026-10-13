Monde: почти 150 школьных сотрудников во Франции пострадали за время протестов

Около 150 школьных сотрудников пострадали во Франции с начала протестов. Об этом пишет газета Monde cо ссылкой на данные министерства образования республики.
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