Липовые документы. В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных справок о наличии антител к COVID-19

Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции № 5 города Кохма совместно с представителями администрации городского округа проведена проверка соблюдения эпидемиологических требований на предприятиях торговли.
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