Китайский владелец сервиса TikTok отложил переговоры о его продаже

Владелец сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok китайская корпорация ByteDance откладывает переговоры о его продаже в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США.
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