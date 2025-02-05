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Китайский владелец сервиса TikTok отложил переговоры о его продаже

Китайский владелец сервиса TikTok отложил переговоры о его продаже

Владелец сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok китайская корпорация ByteDance откладывает переговоры о его продаже в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США.

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