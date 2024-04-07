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Жители Самарской области не увидят полное солнечное затмение

Жители Самарской области не увидят полное солнечное затмение

В понедельник, 8 апреля 2024 года, должно произойти полное солнечное затмение. Тем не менее, посмотреть на то, как Луна на некоторый промежуток времени полностью закроет солнечный диск, имеют возможность не все жители Земли.

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