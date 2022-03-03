Война на Украине (03.03.22 на 22:00): Одесса, Харьков, Киев

3 марта оперативная обстановка для ВСУ на всех направлениях усложнялась. И самая большая опасность была на юге, где для отражения российского прорыва Киевский режим бросил все что мог, даже несколько чудом избежавших уничтожения боевых самолетов.
3 марта оперативная обстановка для ВСУ на всех направлениях усложнялась. И самая большая опасность была на юге, где для отражения российского прорыва Киевский режим бросил все что мог, даже несколько чудом избежавших уничтожения боевых самолетов.
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