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СК: В Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику

СК: В Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику

В Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику. Об этом пишет «Лента.ру». По данным регионального Следственного комитета РФ, происшествие случилось на спортивной площадке возле дома в Первомайском районе.

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