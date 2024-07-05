СК: В Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику

В Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику. Об этом пишет «Лента.ру». По данным регионального Следственного комитета РФ, происшествие случилось на спортивной площадке возле дома в Первомайском районе.
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