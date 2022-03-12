«Барса» интересуется Рэшфордом как альтернативой Холанду (Diario Sport)

«Барселона» интересуется Маркусом Рэшфордом. «Блауграна» хочет подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но ей сложно соперничать с предложениями конкурентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх