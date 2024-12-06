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Добрый Мир

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«Следующий «Орешник» прилетит по Вашингтону!» Герасимов ошарашил Пентагон звонком — ATACMS замолчали?

«Следующий «Орешник» прилетит по Вашингтону!» Герасимов ошарашил Пентагон звонком — ATACMS замолчали?

Автор: Валентин Меликов31,3 тыс прочтений Вчера Американские СМИ раскрыли содержание якобы имевшего место диалога, которые провели Генштаб ВС РФ и Пентагон после испытаний новой российской ракеты «Орешник».

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Комментарии
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Александр Маркитанов
Ну а вообще-то ОРешник по Вашингтону - мечта многих...и не только Россиян. Всех адекватных граждан мира. США - государство-террорист, кровожаднее и циничнее которого только британия
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7 час.

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