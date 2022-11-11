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Аллей-уп Трэя Янга на Джона Коллинза со своей половины – лучший момент 10 ноября

Аллей-уп Трэя Янга на Джона Коллинза со своей половины – лучший момент 10 ноября

НБА представила пятерку лучших моментов матчей, которые состоялись в четверг, 10 ноября. Лучшим моментом дня стал аллей-уп Трэя Янга на Джона Коллинза со своей половины площадки.

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