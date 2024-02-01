Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна

Теория советских биологических наук доктора биологических наук В. А. Геодакяна как-то не так известна, но она очень глубоко объясняет многие биологические явления, что объясняет функционирование человека в обществе и само это общество.
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