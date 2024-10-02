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Царьград

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Русские поверили в фейк о Милле Йовович: Горячо поддержали увольнение в соцсетях

Русские поверили в фейк о Милле Йовович: Горячо поддержали увольнение в соцсетях

Фейк о Милле Йовович привлёк русских в её соцсети. Наши вышли в Сеть, чтобы поддержать увольнение.Американская актриса русского происхождения Милла Йовович ненароком привлекла к себе внимание наших соотечественников.

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