Вице-мэр Ракова рассказала о сохранении высокого спроса на рынке труда на выпускников колледжей

В рамках программы ведётся строительство новых колледжей По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, примерно 75% всех вакансий в столице предполагают наличие среднего профессионального образования.
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