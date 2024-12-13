Депутат Госдумы призвал привлечь Асада к восстановлению Донбасса

Депутат Государственной думы, представитель комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов заявил, что получившего убежище в России экс-президента Сирии Башара Асада нужно отправить с семьей восстанавливать Донбасс, а за это предоставить ему российское гражданство.