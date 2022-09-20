Daily Storm

545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Федотов
    Хреновину говорит Осипов. Священнослужители САМИ обязаны ехать к бойцам и на местах оказывать духовную помощь и подде...В РПЦ с удивление...
  • Сергей Шубин
    СЕРБЫ ПРОХОДЯТ ПРОСТО МИМО , НЕ ИХ ДЕЛО, СО СВОИМ РАЗОБРАТЬСЯ ДО СХ ПОР НЕ МОГУТ, КАЖДЫ СУСЛИК АГРОНОМ.Сербия заявила, ч...
  • Наталия Шулепова
    да не спасут люди с оружием в таких случаях. надо заранее вычислять неонацистов, психопатов и фашистски настроенных л...Стрелка в Ижевске...

Лидера КПРФ во Владивостоке Самсонова посадили на 13 лет за растление ребенка

Лидера КПРФ во Владивостоке Самсонова посадили на 13 лет за растление ребенка

Сам он не признает вину и называет дело политическимСоветский районный суд Владивостока приговорил депутата заксобрания Приморского края, первого секретаря городского отделения КПРФ Артема Самсонова к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх