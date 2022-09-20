Лидера КПРФ во Владивостоке Самсонова посадили на 13 лет за растление ребенка

Сам он не признает вину и называет дело политическимСоветский районный суд Владивостока приговорил депутата заксобрания Приморского края, первого секретаря городского отделения КПРФ Артема Самсонова к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка.
Сам он не признает вину и называет дело политическимСоветский районный суд Владивостока приговорил депутата заксобрания Приморского края, первого секретаря городского отделения КПРФ Артема Самсонова к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка.
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