Сенсационные данные: динозавры погибли от удара не одного, а двух астероидов Ольга ВайленкоТеория об исчезновении динозавров в результате падения астероида долгое время считалась основополагающей версией гибели этих древних существ.
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