В Ростове установят памятник старейшему в мире карликовому бегемоту Рифу

В Ростовском зоопарке установят памятник старейшему в мире карликовому бегемоту по кличке Риф. Млекопитающее семейства Hexaprotodon liberiensis пережило диких сородичей на 20 лет, и скончалось в возрасте — 51 год, 6 месяцев и 3 дня.