Игроки почти разгадали скрытое послание в недавнем анонсе Assassin's Creed: Shadows Вче...

Игроки почти разгадали скрытое послание в недавнем анонсе Assassin's Creed: ShadowsВчера вечером таинственная Assassin’s Creed: Codename Red обзавелась официальным названием даже первым тизером, показывающим основное место действия новой части.
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