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Царьград

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Вторая неделя Великого поста, 2025 год. Что можно и что нельзя. По дням - календарь питания

Вторая неделя Великого поста, 2025 год. Что можно и что нельзя. По дням - календарь питания

Православные продолжают держать Великий пост. Началась вторая неделя. Что можно и нельзя есть в эти дни? Рассказываем в календаре питания.

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