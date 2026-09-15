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Госавтоинспекция подвела итоги рейда в Твери: задержаны водители без прав

Госавтоинспекция подвела итоги рейда в Твери: задержаны водители без прав

В Твери подвели итоги профилактического мероприятия «Водитель без права управления». С 7 по 13 сентября на территории города Твери проходило профилактическое мероприятие «Водитель без права управления».

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