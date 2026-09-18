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Царьград

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Суд подтвердил 18-летние сроки за поджоги электричек Жарову и Кулакову

Суд подтвердил 18-летние сроки за поджоги электричек Жарову и Кулакову

Апелляционный военный суд оставил в силе 18-летние приговоры Артему Жарову и Даниилу Кулакову, признанным виновными в поджогах электропоездов в Лобне и Дмитрове в декабре 2024 года.

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