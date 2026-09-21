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"Яблоко" преодолело пятипроцентный барьер и проходит в Новгородскую облдуму

"Яблоко" преодолело пятипроцентный барьер и проходит в Новгородскую облдуму

Партия «Яблоко» проходит в Новгородскую областную думу с 5,89% голосов по итогам подсчета 91,88% протоколов, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

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