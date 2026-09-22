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Царьград

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«Надежд на переговоры нет»: экс-сотрудник ЦРУ Джонсон о диалоге Москвы и Киева

«Надежд на переговоры нет»: экс-сотрудник ЦРУ Джонсон о диалоге Москвы и Киева

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что у России и Украины нет никаких надежд на переговоры.России придется добиваться целей специальной военной операции силой, потому что надежд на диалог с Киевом нет.

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