«Надежд на переговоры нет»: экс-сотрудник ЦРУ Джонсон о диалоге Москвы и Киева

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что у России и Украины нет никаких надежд на переговоры.России придется добиваться целей специальной военной операции силой, потому что надежд на диалог с Киевом нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава МИД Германи...
- Академик Онищенко...
- Пустить Россию по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым