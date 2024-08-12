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Следователей хотят обязать присылать прокурорам копии всех документов

Следователей хотят обязать присылать прокурорам копии всех документов

Сейчас прокуроры могут ознакомиться не со всеми следственными документами. Чтобы сделать более эффективными их работу и взаимодействие со следствием, группа депутатов от КПРФ предложила внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и дать прокурорам возможность незамедлительно получать материалы находящегося в производстве уголовного дела.

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