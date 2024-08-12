Следователей хотят обязать присылать прокурорам копии всех документов

Сейчас прокуроры могут ознакомиться не со всеми следственными документами. Чтобы сделать более эффективными их работу и взаимодействие со следствием, группа депутатов от КПРФ предложила внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и дать прокурорам возможность незамедлительно получать материалы находящегося в производстве уголовного дела.