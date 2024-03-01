По словам Джексона, Путин руководит РФ лучше, чем Байден США Вчера 2,7K прочитали Республиканцу из Гранбери, штат Техас, Джеффри Джексону понравилось то, как президент РФ Владимир Путин руководит страной, чем-то, как это делает глава США Джо Байден.