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Добрый Мир

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В Конгрессе США восхитились тем, как Путин руководит Россией

В Конгрессе США восхитились тем, как Путин руководит Россией

По словам Джексона, Путин руководит РФ лучше, чем Байден США  Вчера 2,7K прочитали Республиканцу из Гранбери, штат Техас, Джеффри Джексону понравилось то, как президент РФ Владимир Путин руководит страной, чем-то, как это делает глава США Джо Байден.

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