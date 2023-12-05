Валентина Матвиенко проведет «открытый диалог» с главой Минюста

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду, 6 декабря, проведет встречу сенаторов с министром юстиции РФ Константином Чуйченко в формате «открытого диалога» на тему «О приоритетных направлениях деятельности Министерства юстиции РФ».
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