В вашу кулинарную книгу😜 Бутер из арбуза 🍉 Записывайте рецепт: на ломтик арбузика кладем соленый огурец, сыр, поливаем соевым соусом.
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В вашу кулинарную книгу😜 Бутер из арбуза 🍉 Записывайте рецепт: на ломтик арбузика кладем соленый огурец, сыр, поливаем соевым соусом.