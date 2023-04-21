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Избитый Мокрушевым мужчина о происшествии: «Звериное поведение, дикость. Я поздоровался с соседкой днем, а вечером меня за это избили»

Ранее стало известно, что защитник новокузнецкого «Металлурга» избил Дмитрия Подорожко за то, что он поздоровался с подругой хоккеиста.

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