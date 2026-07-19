Всемирная ассоциация бильярда поддерживает перенос WCBS Games 2026

WCBS Games 2026 перенесены: WPA поддерживает решение о переносе в интересах безопасности и развития бильярда, сообщает wpapool WCBS Games 2026 (фото: wpapool)Всемирная ассоциация бильярда (WPA) с пониманием относится к решению Всемирной конфедерации бильярда (WCBS) о переносе WCBS Games 2026, которые планировалось провести в Дохе, Катар, с 12 по 15 октября 2026 года.